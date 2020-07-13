Зеленський виступив за довічне ув'язнення для п'яних водіїв

За словами Зеленського, за перше півріччя 2020 року на дорогах загинуло майже 1,5 тисячі осіб.. Пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність більш жорсткої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, а в разі смертельного ДТП – аж до довічного ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба президента. Глава держави обговорив посилення покарання за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння на зустрічі з Кабміном.

Президент підкреслив, що ситуація на автошляхах залишається вкрай складною. Остання аварія, спричинена п'яним водієм 12 липня під Києвом, є доказом цього.

За словами Зеленського, за перше півріччя 2020 року на дорогах загинуло майже 1,5 тисячі осіб.

"У ДТП в Україні гине більше людей, згідно зі статистикою, ніж на війні. Така кількість може навіть зрівнятися з будь-якою епідемією", – додав глава держави

Він також зазначив, що діючі закони, рішення і стратегії нічого не вирішили і радикально не змінили ситуацію на дорогах.

На думку Зеленського, за незначне порушення правил при водінні в нетверезому стані потрібно збільшити штрафи в 5-10 разів. У разі ж, якщо п'яний водій спровокував ДТП, яке призвело до людських жертв, повинна бути введена більш сувора кримінальна відповідальність.

"Якщо водіння у п'яному спричинило загибель – термін покарання повинен бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. Я – за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко і надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось "відмазати", – заявив президент.

Крім того, він додав, що чекає всіх посадових осіб, які відповідають за це питання, зі звітами і конкретними результатами.

Президент також попросив прем'єр-міністра протягом тижня підготувати реальні пропозиції і сформувати дієвий план заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський наполіг на законопроекті, який посилить відповідальність за вчинення смертельного ДТП в стані алкогольного сп'яніння.