Зеленський вирішив за свої гроші допомогти з пам'ятником Каденюку

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв внести особисті кошти в благодійний фонд на установку пам'ятника першому українському космонавту Леоніду Каденюку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Через два роки після смерті Героя України на його могилі все ще немає облаштованого пам'ятника.

У повідомленні зазначили, що 28 січня, в день народження космонавта, Зеленський доручив уряду вирішити питання фінансування меморіалу. Однак наявний в чинному законодавстві механізм є досить складним і забюрократизованим, а отже, може затягнути процес створення пам'ятника за державний рахунок на кілька років. Президент зауважив, що такий шлях не підходить.

"Ми не можемо і не будемо чекати ще два, три або чотири роки, щоб на могилі Героя України нарешті з'явився пам'ятник. Ми зробимо це за особисті кошти", – сказав Зеленський.

Архітектурний проект монумента існує давно. Сім'я Каденюка розробила його самостійно. Для збору коштів на встановлення пам'ятника сім'я також створила власну громадську організацію і благодійний фонд.

Глава держави разом зі співробітниками Офісу президента і уряду зробить внесок у благодійний фонд і сприятиме організації установки монумента.

Відкриття пам'ятника заплановано на 19 листопада – дату, коли Каденюк здійснив політ на шатлі "Колумбія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня 2020 року, в день народження першого українського космонавта Каденюка, президент України Володимир Зеленський вшанував його пам'ять і пообіцяв за рахунок держави облаштувати могилу і пам'ятник.