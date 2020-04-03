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3 квітня • оновлено в 17:59
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Зеленський відправляє українських медиків до Італії

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, який зокрема передбачає відправку українських медиків для допомоги італійським колегам в боротьбі з пандемією COVID-19.

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Хто саме поїде до Італії визначать Міністерство охорони здоров’я та Міністерством внутрішніх справ.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", – наголосив Зеленський.

Медики

Медики

"Главред"

Як пише прес-служба, з української сторони лікарям буде забезпечена оплата та захист, а саме найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. А з італійської – проживання та харчування.

До того ж наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд Італії продовжив дію блокування через карантин у зв'язку з коронавірусом, яке накладає суворі обмеження на пересування та роботу всіх служб і фірм, які не вважаються важливими ланками поставок країни, до 13 квітня.

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня, в Італії від коронавірусу померли вже 13 915 осіб, із них 760 – за останню добу.

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Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
карантин хвороба
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