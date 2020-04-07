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7 квітня • оновлено в 21:41
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Зеленський відправив МОЗ з перевіркою в Миколаївську область через COVID-19

8.5т
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Президент України Володимир Зеленський доручив МОЗ провести перевірку в Миколаївській області, яка залишається останньою в країні, де не виявлено випадків зараження COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента ввечері у вівторок, 7 квітня, за підсумками наради Зеленського з главами ОДА.

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Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник розповів, що в обласній інфекційній лікарні перебуває дев'ять чоловік з підозрою на коронавірус, проте поки що жоден тест не показав позитивного результату.

"Учасники наради вирішили направити на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів", – сказано в повідомленні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ОП

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко не зміг пояснити феномен Миколаївської області. А місцева влада стверджує, що почали працювати на випередження ще з січня.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Миколаїв
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Так там русские люди живу, их какловирус не берёт.
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Cachko Elena
Cachko Elena
завидно, что в никол. обл. хорошо работают, в отличие от киева и других обл. сейчас скажут, что они там все не так делают...
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это да,портит общую картину апокалипсиса,как и качалка в гидроппрке.,всем бояться нужно.
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