Президент України Володимир Зеленський доручив МОЗ провести перевірку в Миколаївській області, яка залишається останньою в країні, де не виявлено випадків зараження COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента ввечері у вівторок, 7 квітня, за підсумками наради Зеленського з главами ОДА.

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Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник розповів, що в обласній інфекційній лікарні перебуває дев'ять чоловік з підозрою на коронавірус, проте поки що жоден тест не показав позитивного результату.

"Учасники наради вирішили направити на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів", – сказано в повідомленні.

Володимир Зеленський ОП

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко не зміг пояснити феномен Миколаївської області. А місцева влада стверджує, що почали працювати на випередження ще з січня.

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