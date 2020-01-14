Зеленський відкрив "Феофанію" для народу: підписано указ

Громадяни України в найближчому майбутньому зможуть користуватися сучасними методами діагностики і лікування, які надає клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами.

Відповідний указ указ №10/2020 від 14 січня, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, "Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами" з'явився на сайті глави держави.

Президент доручив Кабінету міністрів та Державному управлінню справами в тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян високоспеціалізованої медичної допомоги клініки.

Клініка "Феофанія" Уніан

Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року Зеленському запропонували віддати "Феофанію" учасникам АТО.

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