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15 січня • оновлено в 00:10
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Зеленський відкрив "Феофанію" для народу: підписано указ

3.3т
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Громадяни України в найближчому майбутньому зможуть користуватися сучасними методами діагностики і лікування, які надає клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами.

Відповідний указ указ №10/2020 від 14 січня, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, "Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами" з'явився на сайті глави держави.

Президент доручив Кабінету міністрів та Державному управлінню справами в тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян високоспеціалізованої медичної допомоги клініки.

Клініка "Феофанія"

Клініка "Феофанія"

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Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року Зеленському запропонували віддати "Феофанію" учасникам АТО.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Зеленський
Тег
Феофанія
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
"Слуги" давно вже лікуються в Європі, а нам віддали непотрібну тепер їм Феофанію.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
цена вопроса?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Какелы снова не довольны ?
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