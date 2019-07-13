Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський у червоних шортах засвітився на пляжі в Одесі. Відео

151.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський в червоних шортах покупався у Чорному морі в Одесі.

Його супроводжував глава Офісу президента Андрій Богдан, повідомила прес-служба на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його офісу особисто проінспектували температуру води у Чорному морі", – йдеться у підписі до відео.

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Новини
Комаров згадав себе пацаном і показав молодого Зеленського
Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі Зеленський розгромив роботу порту і звернувся до Труханова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна Одеса
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
58
Коментарі
624
106
Смішно
58
Цікаво
322
Сумно
243
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Либед Дитрих
Либед Дитрих
Может в красных труселях?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Н Олег
Н Олег
забавляет цифра 597 дизлайков (и 319 - "печально" ʘᴖʘ) ... читатель обоза шокирован и возмущён -- Зеля в красных (!) труселях купается в Чорном море ... ну и конешн традиционное p@гульское радостное хрюканье о вероятной нетрадиционной сексуальной ориентации ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
А в туалет он вместе с Богданом ходит?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Соснова Лариса
Соснова Лариса
Petrenko Ivan, и не только в туалет, это же его нянька
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel