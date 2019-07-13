Зеленський у червоних шортах засвітився на пляжі в Одесі. Відео

Президент України Володимир Зеленський в червоних шортах покупався у Чорному морі в Одесі.

Його супроводжував глава Офісу президента Андрій Богдан, повідомила прес-служба на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його офісу особисто проінспектували температуру води у Чорному морі", – йдеться у підписі до відео.

Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

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Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі Зеленський розгромив роботу порту і звернувся до Труханова.

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