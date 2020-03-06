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6 березня • оновлено в 15:20
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/ Суспільство

Зеленський тонко пожартував про "нормальні зади" українців. Відео

2.9т
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Президент України Володимир Зеленський пожартував, що українці порівняно з іншими європейцями мають так би мовити нормальні зади.

Відповідний курйоз трапився під час відвідування Крюківського вагоноремонтного заводу на Полтавщині, коли керівництво підприємства продемонструвало йому нові вагони для нетривалих поїздок (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, главі держави називали, які зручності останні мають як для пасажирів, так для провідників. І серед них підкреслили, що купе вагонів розроблені за європейськими вимогами – підлаштовані під фігури жителів країн.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Ви подивіться на європейські габарити: тут із хорошим, добротним задом не викрутишся", – прокоментував один із представників делегації.

Президент вислухав уважно, але водночас посміхнувся і підтримав жарт.

"А що, у нас в Україні нормальні зади!" – відповів Зеленський.

Дивитися момент на відео з 03:40

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кременчуці на Полтавщині почали терміново латати ями на розбитих дорогах, готуючись до приїзду президента України Володимира Зеленського. За словами місцевих жителів, "робота кипіла всю ніч".

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
потяг
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Коментарі
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
фу гидота в стилі 95кв для 73% зебілів
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1
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Очень важная новость! Это для фанатов 73?
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