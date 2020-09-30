В Україні з'явився новий орган для соціального захисту населення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №415/2020 про створення Ради соціального розвитку регіонів.

Як зазначається в документі, оприлюдненому на сайті Офісу президента, Раду створено з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади. Також орган має сприяти налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань реалізації громадянами права на соціальний захист.

Цим же указом глава держави затвердив Положення про Раду соціального розвитку регіонів.

"Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, завдання якої – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд глави держави пропозицій щодо можливих шляхів розв'язання проблемних питань, підготовка законопроєктів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду", – пояснили у пресслужбі ОП.

Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я.

"Її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Ради", – додали на Банковій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ після низки скандальних заяв.