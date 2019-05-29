Зеленський скликає перше засідання РНБО: подробиці

Президент України Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки й оборони після смертельної трагедії на шахті у Львівській області.

Таке рішення він прийняв після зустрічі з родичами загиблих гірників, передає прес-служба глави держави. Орієнтовно засідання пройде в п'ятницю, 31 травня.

"Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", – сказав Зеленський.

Зеленський відвідав Львівську область president.gov.ua

Президент наголосив, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання, а також повідомив про рішення виділити родичам по 100 тисяч гривень.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", – наголосив глава держави.

Зеленський відвідав Львівську область president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський підписав екстрений указ через різке погіршення погодних умов в Івано-Франківській і Закарпатській областях, що призвело до підтоплення тисяч житлових будинків і домогосподарств.

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