ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Зеленський скликає перше засідання РНБО: подробиці

9.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки й оборони після смертельної трагедії на шахті у Львівській області.

Таке рішення він прийняв після зустрічі з родичами загиблих гірників, передає прес-служба глави держави. Орієнтовно засідання пройде в п'ятницю, 31 травня.

"Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", – сказав Зеленський.

Новини
"Це виклик": Данилюк назвав головну мету роботи в РНБО
Зеленський відвідав Львівську область

Зеленський відвідав Львівську область

president.gov.ua

Президент наголосив, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання, а також повідомив про рішення виділити родичам по 100 тисяч гривень.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", – наголосив глава держави.

Зеленський відвідав Львівську область

Зеленський відвідав Львівську область

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський підписав екстрений указ через різке погіршення погодних умов в Івано-Франківській і Закарпатській областях, що призвело до підтоплення тисяч житлових будинків і домогосподарств.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
РНБОшахти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
9
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Федор
Федоров Федор
Какое отношение трагическая авария на шахте имеет к национальной безопасности и обороне?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

op-