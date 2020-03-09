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9 березня • оновлено в 22:29
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Зеленський сказав, за що воює Україна, згадавши слова Черчілля

10.8т
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Президент України Володимир Зеленський виступив з потужною заявою про війну з Росією.

На врученні Національної премії імені Тараса Шевченка в понеділок, 9 березня, Зеленський високо оцінив роль культури в житті суспільства.

"Що держава повинна робити для культури? Я хочу розповісти дуже коротку історію. У роки Другої світової війни один з міністрів уряду Черчілля запропонував йому збільшити видатки на оборону, зменшивши видатки на культури. На що Уїнстон Черчілль відповів: "А за що ми тоді воюємо?"

Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава. Культура – це і є наш народ. Слава Україні!" – сказав президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, недавно Зеленський дав інтерв'ю виданню The Guardian, викликавши ажіотаж через те, скільки разів опублікував Офіс президента.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Тогда готовьтесь принимать героев Донбасса: Павлова, Толстых, Захарова, Беднова, Мозгового, Дремова и других.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
За свою культуру вoюют дончане. А мaйданутые рaгули вoюют за американские печенюшки.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Так в англии великая история ,богатая культура.А у caлоедов в истории предательство и в культуре на колени перед панами падать! так что ваш шут который обманул 70 с лишним процентов своих изберателей ,прокукорекал в пустую.caло в xapю
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