Президент України Володимир Зеленський виступив з потужною заявою про війну з Росією.

На врученні Національної премії імені Тараса Шевченка в понеділок, 9 березня, Зеленський високо оцінив роль культури в житті суспільства.

"Що держава повинна робити для культури? Я хочу розповісти дуже коротку історію. У роки Другої світової війни один з міністрів уряду Черчілля запропонував йому збільшити видатки на оборону, зменшивши видатки на культури. На що Уїнстон Черчілль відповів: "А за що ми тоді воюємо?"

Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава. Культура – це і є наш народ. Слава Україні!" – сказав президент.

Володимир Зеленський скріншот

Як писав OBOZREVATEL, недавно Зеленський дав інтерв'ю виданню The Guardian, викликавши ажіотаж через те, скільки разів опублікував Офіс президента.

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