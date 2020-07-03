Зеленський скасував кримінальну відповідальність за п'яне кермування: підписано закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3314, ухвалений Верховною Радою 17 червня. Серед іншого він передбачає скасування кримінальної і введення адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

Про це повідомляється на сайті парламенту. Зокрема зазначається, що глава держави поставив свій підпис на законі 2 липня.

Суть документу полягає у внесенні змін до 118 законодавчих актів України, згідно з якими в тексті відповідних законодавчих актів слово "злочин" замінюється словами "кримінальне правопорушення", слова "злочин невеликої тяжкості" замінюються словами "кримінальний проступок", слова "злочин середньої тяжкості" замінюються словами "нетяжкий злочин".

Нагадаємо, що зміни в Кримінальному кодексі України, які набули чинності, пов'язані насамперед із законом № 2617-VIII про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів, який було ухвалено ще восени 2018 року.

Нововведення повинні були почати діяти ще з 1 січня 2020 року,але задля більш якісної підготовки правоохоронних органів і судів нововведення відтермінували до 1 липня 2020 року.

У чому казус нового правила?

У законопроєкті, який був ухвалений за попередньої влади, пропонувалося зробити кримінальним проступком кермування в нетверезому вигляді або під дією наркотиків – ввести в Кримінальний кодекс нову статтю-286 зі значком 1.

Однак після приходу до влади Володимира Зеленського цю статтю все ж вирішили прибрати і залишити пияцтво за кермом в адміністративних правопорушеннях, як і раніше за ст.130 КУпАП.

Але правки, які декриміналізують статтю в КК, не були підписані главою держави вчасно. У зв'язку з цим з 1 липня кермування в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння все-таки стало кримінальним проступком.

Наступного дня, 2 липня, стало відомо, що глава держави все-таки схвалив зміни, після чого кримінальну відповідальність за пиятику за кермом, яка проіснувала такий короткий час, знову зняли.

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