Зеленський скасував кримінальну відповідальність за п'яне кермування: підписано закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за кермування в нетверезому вигляді
Тепер це буде каратися штрафом у 17-34 тис. грн і 51 тис. грн в разі повторного порушення
Також водіїв будуть позбавляти прав на кілька років
В Україні скасували кримінальну відповідальність за нетверезе кермування. Галицький кореспондент
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3314, ухвалений Верховною Радою 17 червня. Серед іншого він передбачає скасування кримінальної і введення адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.
Про це повідомляється на сайті парламенту. Зокрема зазначається, що глава держави поставив свій підпис на законі 2 липня.
Суть документу полягає у внесенні змін до 118 законодавчих актів України, згідно з якими в тексті відповідних законодавчих актів слово "злочин" замінюється словами "кримінальне правопорушення", слова "злочин невеликої тяжкості" замінюються словами "кримінальний проступок", слова "злочин середньої тяжкості" замінюються словами "нетяжкий злочин".
Нагадаємо, що зміни в Кримінальному кодексі України, які набули чинності, пов'язані насамперед із законом № 2617-VIII про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів, який було ухвалено ще восени 2018 року.
Нововведення повинні були почати діяти ще з 1 січня 2020 року,але задля більш якісної підготовки правоохоронних органів і судів нововведення відтермінували до 1 липня 2020 року.
У чому казус нового правила?
У законопроєкті, який був ухвалений за попередньої влади, пропонувалося зробити кримінальним проступком кермування в нетверезому вигляді або під дією наркотиків – ввести в Кримінальний кодекс нову статтю-286 зі значком 1.
Однак після приходу до влади Володимира Зеленського цю статтю все ж вирішили прибрати і залишити пияцтво за кермом в адміністративних правопорушеннях, як і раніше за ст.130 КУпАП.
Але правки, які декриміналізують статтю в КК, не були підписані главою держави вчасно. У зв'язку з цим з 1 липня кермування в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння все-таки стало кримінальним проступком.
Наступного дня, 2 липня, стало відомо, що глава держави все-таки схвалив зміни, після чого кримінальну відповідальність за пиятику за кермом, яка проіснувала такий короткий час, знову зняли.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
тепер кермування авто у нетверезому стані каратиметься штрафом у розмірі 17-34 тис. грн, а в разі повторного порушення – 51 тис. грн із забороною водити від 2 до 3 років.
Також в парламент внесли законопроєкт №3744, згідно з яким в Україні можуть збільшити ліміт дозволеного перевищення швидкості. Однак він діятиме лише на міжнародних і національних автомобільних дорогах.