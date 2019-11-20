"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига

Президент України Володимир Зеленський коротко відреагував на смерть командира 128-1 гірничо-штурмової бригади Євгена Коростельова, чим викликав гнів у мережі.

Свої співчуття, які зайняли не більше, ніж півхвилини брифінгу, глава держави озвучив у Станиці Луганській в середу, 20 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я нагородив посмертно Євгена Коростельова. Він отримав серйозні поранення. Він пішов, але завжди з нами. Слава героям, таким, як він. І наші співчуття рідним. В принципі, все найважливіше сказали. В принципі, все", – сказав глава держави.

Зеленський розлютив українців промовою про загиблого комбрига

Примітно, що в день смерті Коростельова, 19 листопада, в Офісі президента промовчали.

Українці залишили безліч обурених коментарів у мережі. "Який же він актор? Він навіть тут не зміг емоції видавити. Йому просто пох*й. І це було помітно", "Зневага. Більше нічого до нього не відчуваю", "Стрибало на сцені і горя не знало. А тепер зображує жаль", "Промовив написаний текст і почав посміхатися. Тому що "тут грати, тут не грати", "І засміявся, ідіот", "Огидно", "Зрадник", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський посмертно нагородив Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Українці влаштували президенту рознос у мережі, нагадавши, що в день смерті комбрига президент вважав більш важливим публічно сперечатися з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Журналіст Віталій Портников заявив, що із запізненням відреагувавши на смерть військового, Зеленський показав свою байдужість до України.

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