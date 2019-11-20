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20 листопада • оновлено в 23:54
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"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига

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Президент України Володимир Зеленський коротко відреагував на смерть командира 128-1 гірничо-штурмової бригади Євгена Коростельова, чим викликав гнів у мережі.

Свої співчуття, які зайняли не більше, ніж півхвилини брифінгу, глава держави озвучив у Станиці Луганській в середу, 20 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я нагородив посмертно Євгена Коростельова. Він отримав серйозні поранення. Він пішов, але завжди з нами. Слава героям, таким, як він. І наші співчуття рідним. В принципі, все найважливіше сказали. В принципі, все", – сказав глава держави.

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Зеленський розлютив українців промовою про загиблого комбрига

Зеленський розлютив українців промовою про загиблого комбрига

Примітно, що в день смерті Коростельова, 19 листопада, в Офісі президента промовчали.

Українці залишили безліч обурених коментарів у мережі. "Який же він актор? Він навіть тут не зміг емоції видавити. Йому просто пох*й. І це було помітно", "Зневага. Більше нічого до нього не відчуваю", "Стрибало на сцені і горя не знало. А тепер зображує жаль", "Промовив написаний текст і почав посміхатися. Тому що "тут грати, тут не грати", "І засміявся, ідіот", "Огидно", "Зрадник", – написали користувачі.

"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига
"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига
"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига
"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига
"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига
"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига
"В принципі, все!" Зеленський розлютив українців запізнілою промовою про загиблого комбрига

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ПРЫГАЛО ПО СЦЕНЕ ОНО И ЕСТЬ ТАКОЕ ... ПРЫГАЛО И ДРЫГАЛО И ХУЕМ ПО ПИАНИНО!!!
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