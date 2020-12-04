Зеленський показав майстер-клас, як правильно носити маски. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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Зеленський показав, як правильно носити маски

Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів під час епідемії коронавірусу, зокрема носити захисні маски.

У своєму зверненні, опублікованому на YouTube-каналі Офісу президента 4 грудня, глава держави показав, як не потрібно цього робити (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський показує, як не потрібно носити маски.

"Народе, носіть маски. Дуже прошу вже мільйон разів. Носіть їх правильно, як нормальні люди", – сказав Зеленський.

Зеленський показує, як не потрібно носити маски.

Також президент закликав громадян користуватися дезінфекторами, уникати масових скупчень людей, дотримуватися соціальної дистанції, зміцнювати імунітет і залишатися вдома, якщо є будь-які симптоми.

Зеленський показує, як не потрібно носити маски.
Зеленський показує, як правильно носити маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заперечив локдаун через епідемію коронавірусу в Україні в грудні 2020 року. Водночас голова держави вважає, що ймовірність більш жорсткого карантину в січні 2021 року є високою, проте він "буде не таким страшним, як його дехто малює".

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв оприлюднити повний перелік можливих обмежень під час жорсткого карантину на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.

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