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15 лютого • оновлено в 12:30
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Зеленський похвалився "близьким" фото з Цукербергом

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Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із засновником соціальної мережі Facebook Марком Цукербергом.

Знімок був зроблений у Мюнхені (Німеччина), де відкрилася Міжнародна конференція з безпеки. Кадр з'явився на офіційних сторінках глави держави у Telegram та Instagram.

"Зближуємо світ. Робимо це разом! Bringing the world closer. Doing it together!" – написав Зеленський.

Зеленський похвалився "близьким" фото з Цукербергом

Зеленський похвалився "близьким" фото з Цукербергом

Telegram/Володимир Зеленський

У мережі почали активно коментувати фото. Дехто із користувачів обурився, а інші ж були приємно вражені.

"Селфі це не робота! Поки що ви разом робите нас біднішими", "Найкращий президент України! Сподіваюсь, ви зможете привести України до ладу", "Я так вами розчарована! А такі були надії...", "Весело, що бюджет Марка більший, аніж бюджет України", "Круто, пане Зеленский", – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схоже фото теж із Мюнхена із Цукербергом опубілкував і мер Києва Віталій Кличко.

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Автор
Яра Дорош
Особи
Марк Цукерберг Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Марк ещё от Кличко не отошел а тут зеленский ещё)))))
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А сегодня Зе будет речь толкать в Мюнхене. Его окружение обещал, что эта речь "затмит выступление Путина в 2007"! Я смеялась до слез
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Клич, Зе... Бедный Цукерберг стоит и думает "Кто все эти люди?"
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