Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із засновником соціальної мережі Facebook Марком Цукербергом.

Знімок був зроблений у Мюнхені (Німеччина), де відкрилася Міжнародна конференція з безпеки. Кадр з'явився на офіційних сторінках глави держави у Telegram та Instagram.

"Зближуємо світ. Робимо це разом! Bringing the world closer. Doing it together!" – написав Зеленський.

Зеленський похвалився "близьким" фото з Цукербергом Telegram/Володимир Зеленський

У мережі почали активно коментувати фото. Дехто із користувачів обурився, а інші ж були приємно вражені.

"Селфі це не робота! Поки що ви разом робите нас біднішими", "Найкращий президент України! Сподіваюсь, ви зможете привести України до ладу", "Я так вами розчарована! А такі були надії...", "Весело, що бюджет Марка більший, аніж бюджет України", "Круто, пане Зеленский", – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схоже фото теж із Мюнхена із Цукербергом опубілкував і мер Києва Віталій Кличко.

