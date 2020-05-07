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7 травня • оновлено в 18:49
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Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР

2.5т
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, проект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" 7 травня повернутий із підписом глави держави.

Скасування штрафних балів для водіїв: Зеленський поставив крапку

У документі зазначається, що з Кодексу України про адміністративні правопорушення вилучено норму про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, які накладаються на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

До цього кожному водієві, який отримував права, щорічно нараховували 150 балів, які списувалися за порушення ПДР. Після того, як ліміт вичерпувався, водій повинен був оплачувати штрафи грошима.

Тепер штрафи потрібно оплачуватиме виключно в грошовому вигляді.

Скасування штрафних балів для водіїв: Зеленський поставив крапку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 24 квітня підтримала в цілому законопроект №2809 про скасування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Його підтримали 302 нардепа.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ПДР
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