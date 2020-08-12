Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності: оприлюднена програма

Президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29-ої річниці Незалежності України.

Про це повідомляється на сайті глави держави. У документі №318/2020 передбачена програма святкування.

Згідно з указом, Кабмін має розробити і забезпечити реалізацію заходів з відзначення річниці Незалежності відповідно до вимог щодо запобігання поширення коронавірусу.

Зокрема, 23 серпня 2020 року, в День Державного прапора України, у Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах повинні бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

24 серпня в Києві та інших населених пунктах передбачено проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників АТО/ООС і громадськості.

Також в цей день планується проведення тематичних культурно-мистецьких, медійних, виставкових та інших заходів.

Крім того, уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак людям, які внесли значний вклад в отримання незалежності України, захист її суверенітету і територіальної цілісності.

"Кабмін підтримати ініціативи громадськості, спрямовані на зміцнення національної єдності, розвиток держави, популяризацію національних традицій і державних символів України, утвердження позитивного іміджу нашої держави у світі. Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів з святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки вихідних буде в Україні під час святкування Дня незалежності.