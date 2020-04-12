Випадково прочитав виклад чергового відосіка Зе президента, де він намагається підбадьорити вчителів, які дають телевізійні уроки у Всеукраїнській онлайн школі. Виявляється, гарант дуже засмучений... Невже його замучила совість, за те, що зарплата вчителів не досягла рівня 4 тис $ на місяць? Або за те, що #урядсамокатів#, який за словами преЗЕдента "зробив стільки, скільки всі попередні уряди разом узяті", але не спромігся виконати постанову 822, прийняту урядом Гройсмана про підвищення заробітної плати освітянам на 25%?

Якби не так!

"Окремо, я хочу підтримати наших вчителів з проекту Всеукраїнська школа онлайн. Ви великі молодці! Ви подолали страх телекамер та у короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань. Помилитись – не страшно.

Страшно – за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно це бути ніким і самостверджуватись за рахунок приниження інших людей" - заявив президент.

Самостверджуватися за рахунок приниження інших людей... Дежавю.

Хіба не цим займався 95 квартал все своє життя? Зеленський знає, про що говорить. Тут він професіонал. Справжній хейтер. То чому ж він обурюється, коли цим займаються інші? Хіба не він РОКАМИ привчав невибагливу публіку робити саме це і саме так?

За цим лицемірним співчуттям якось загубилося питання про те, а ЩО ДУМАЮТЬ САМІ ВЧИТЕЛІ про Всеукраїнську онлайн школу і її "кращих вчителів України"?

Хочу представити Вам думку ПАСІХОВА ЮРІЯ ЯКОВИЧА - Народного вчителя України, учителя фізики та інформатики Вінницької фізико-математичної гімназії N 17, людини-легенди, яка без перебільшення входить до першої десятки справді КРАЩИХ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ, а в своєму предметі він є насправді кращим в Україні.

Дякую Вам, Юрію Яковичу, за відвертість і громадянську позицію.

Пане Зеленський! ПрочитайТе. ДумайТе. І робіть висновки.

"Телевизор унесут под колокола на ужасный страшный суд за его дела..." (с) Є.Євтушенко.

Займаюся організацією дистанційної освіти в своєму закладі на базі власної (тобто гімназійної) платформи. Робимо це приблизно так, як описано цитованому мною раніше документі В. М. Кухаренко. Але виникло питання: а яке місце в цьому процесі повинні займати телевізійні уроки від Всеукраїнської онлайн школи? Не буду зараз зважати на галас щодо помилок. Вони є, були і будуть. У всіх вчителів, і на будь якому уроці можуть трапитися... Це коли "вживу"... А ось відредаговані та змонтовані записи... І не просто з "обмовками" та описками, а просто місцями (фізика, 11 клас) з КРИЧАЩИМ НЕЗНАННЯМ того, про що говорить вчитель....

Тому ми "по замовчуванню" не включаємо ці відеоуроки в наш розклад, а ось в завданнях радимо учням переглянути записи як доповідь під час турніру і одним учням виступити в якості опонента, а іншим - в якості рецензента...Потім влаштуємо - онлайн бої... Не дуже заздрю доповідачам...

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