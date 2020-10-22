Зеленський назвав умову повного локдауну в Україні
Зеленський вважає, що жорсткий карантин недоцільний, оскільки це зупинить країну
За його словами, влада на початку епідемії розглядала варіант введення жорсткого локдауну при 5000 нових хворих на добу
Президент зазначив, що не можуть мільйони лікарів раптом з'явитися в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун в Україні можливий при 15 000 випадків коронавірусу (COVID-19) на добу.
Як повідомляє "Сегодня", в інтерв'ю телеканалам він сказав, що жорсткий карантин недоцільний, оскільки це зупинить країну.
"Відносно локдауна, я хочу всіх заспокоїти. Ми всі розуміємо, що будь-який локдаун повністю зупинить нашу економіку – це страшно, це небезпечно і на сьогоднішній день, я вважаю, неможливо і недоцільно", – зазначив Зеленський.
За його словами, влада на початку епідемії розглядала варіант введення жорсткого карантину при 5000 нових хворих на добу.
"Десь місяць тому ми вважали, що при 9500 хворих в день наша медицина зупиниться – не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях, і не буде вистачати медиків. І Степанов (глава МОЗ Максим Степанов, – ред.) тут правий, що на сьогоднішній день при 15 000 ми можемо ввести локдаун, але це не про ліжко-місця... Ми не можемо збільшити кількість лікарів,.. не можуть мільйони лікарів раптом з'явитися в Україні", – підкреслив президент.
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