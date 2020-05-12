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12 травня • оновлено в 21:42
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Зеленський нагородив орденами 32 воїнів, 12 – посмертно

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Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 32 військовослужбовців, з них 12 посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Як сказано в документі, нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Так, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджені посмертно 11 військових в званні від солдата до старшого сержанта: Олександр Бондар, Андрій Ведешин, Сергій Дичек, Юрій Лавренчук, Ілля Пережогин, Богдан Петренко, Сергій Руських, Віктор Солтис, Володимир Федченко, Антон Хоба, Володимир Черненко.

Зеленський нагородив орденами 32 воїнів, 12 – посмертно

Зеленський нагородив орденами 32 воїнів, 12 – посмертно

19 військовослужбовців нагороджені президентом медаллю "Захиснику Вітчизни". З них солдат Дмитро Гринь – посмертно.

Ще двоє військових нагороджені медаллю "За військову службу Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники, які ліквідували пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині, 26 квітня були нагороджені орденами "За мужність", "Данила Галицького" і медалями "За бездоганну службу", "За працю і звитягу".

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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