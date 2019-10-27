"Навіть телевізор є": з'явилося відео квартири на Донбасі, де ночував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, під час свого візиту в місто Золоте на Донбасі, ночував у звичайній квартирі у місцевого жителя.

Він показав на своїй сторінці в Facebook 24-хвилинне відео, схоже на короткометражний фільм, про життя людей, які живуть на окупованій території (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

Зеленський зазначив, що у будинку, де він жив, навіть є телевізор.

Зеленський у Золотому Кадр з відео

Цікаво, що господар квартири заради комфорту президента України навіть запропонував піти ночувати до сусідів, але той заперечив: "Що ви, Толік, не потрібно".

Також Зеленський поспілкувався з чоловіком, у якого жив в Золотому:

– Чого не вистачає людям тут, в Золотому?

– Тиші не вистачає. Набридла війна.

– Війна набридла. Всі миру хочуть... Це правильно.

Володимир Зеленський у Золотому Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

26 жовтня президент Володимир Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі у місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

На скандал в Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато і підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувача ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар.

Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують закон.

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