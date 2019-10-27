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27 жовтня • оновлено в 22:38
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"Навіть телевізор є": з'явилося відео квартири на Донбасі, де ночував Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський, під час свого візиту в місто Золоте на Донбасі, ночував у звичайній квартирі у місцевого жителя.

Він показав на своїй сторінці в Facebook 24-хвилинне відео, схоже на короткометражний фільм, про життя людей, які живуть на окупованій території (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

Зеленський зазначив, що у будинку, де він жив, навіть є телевізор.

Зеленський у Золотому

Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Цікаво, що господар квартири заради комфорту президента України навіть запропонував піти ночувати до сусідів, але той заперечив: "Що ви, Толік, не потрібно".

Також Зеленський поспілкувався з чоловіком, у якого жив в Золотому:

– Чого не вистачає людям тут, в Золотому?

– Тиші не вистачає. Набридла війна.

– Війна набридла. Всі миру хочуть... Це правильно.

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Володимир Зеленський у Золотому

Володимир Зеленський у Золотому

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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