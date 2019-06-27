Зеленський може повернути в Україну "ВКонтакте" та "Однокласники": що відомо

Президент України Володимир Зеленський готується скасувати заборону на російські соціальні мережі в нашій країні.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив відомий український журналіст Роман Реведжук.

"За моєю інформацією, зараз готується скасування рішення РНБО про заборону в Україні російських соціальних мереж ... Ми можемо повернутися в той процес, коли нам відновлять роботу" Однокласників "і" ВКонтакте ". І далі будуть годувати українське суспільство, українську молодь російською пропагандою", – зазначив він.

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Журналіст додав, що Зеленський знайде можливість скасувати указ РНБО. Також він акцентував, як в Україні активізувалися проросійські сили після приходу Зеленського до влади.

"Пам'ятаєте, як президент Зеленський говорив, щоб українці поверталися в Україну і допомагали щось робити? Повернулися! Коломойський, Портнов, чекаємо Азарова, чекаємо Януковича", – додав він.

Нагадаємо, в травнем 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники".

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент України Володимир Зеленський скасував укази, які видав колишній глава держави Петро Порошенко.

Також Зеленський скасував понад 150 указів, виданих його попередниками, першими трьома президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, а також екс-президентом Віктором Януковичем.

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