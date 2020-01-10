1. Як елегантно світові лідери розбивають дурню наших доморощених експертів, що це США збило тегеранський рейс ракетою, щоб показати, що ми під зовнішнім управлінням.

2. Тепер цікаво чи наважаться Зеленський, Сивохо, Єрмак озвучити просту таку штуку: "російська ракета збила український літак. Убила цивільних, нанесла шкоди МАУ. Це уже вдруге, після МН17 російські війни убивають громадян усього світу не лише на суші, а й у небі". Чи шпротом на майонезі закусують, бо ж стрес?

3. Не мовчати треба ще і тому, що це наш міжнародний імідж. Як держави, як авіаперевізника — ще учора з`явилась інформація, що технічний стан "Боїнга" був відмінний, екіпаж і бортпровідники МАУ досвідчені і фахові. Навіть упоротих фанатів "сватів" полюбе зачеплять історії молодих, розумних і передчасно загиблих. Це ж емоція. Не торкають небесна сотня, військові — так тут саме життя каже, що російська ракета не питає хто ти: майданівець, доброволець чи красива стюардеса — вона скрізь дістане.

4. Мало написати "Канада" з помилками з видатною гуринею комунікацією — треба показати принциповість, а не грати "ой, тільки б не зачепити почуття в Кремлі".

5. Селфмейд громадянин Зеленський дуже хотів не втрачати людське під час виборчої кампанії, а нині зі своїми сивохами і мендлями перетворюється в бридку подобу самого себе.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.