"Зеленський – гетьман!" Звільнений з "ДНР" українець зробив заяву

Звільнений з полону "ДНР" українець Василь Савін пояснив, що назвав президента України Володимира Зеленського "Батько", тому що той є гетьманом.

Своє висловлювання Савін пояснив "Стране", назвавши фразу особистою імпровізацією. Він також підкреслив, що його ставлення до Зеленського не така, як у інших людей.

"Тому що Зеленський – гетьман. У мене до нього інше ставлення, ніж у інших людей. Він мене врятував з підвалу. Я буду на його стороні в будь-якому випадку. Але ми не повинні заплатити жодної краплі крові, тільки нормальний діалог хорошою російською мовою", – підкреслив Савін.

Звільнений з "ДНР" українець зробив заяву про Зеленського Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савін написав лист президенту України Володимиру Зеленському. Він побажав йому "стати визволителем України".

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