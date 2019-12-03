"Без охорони і понтів наминав шаурму": в мережі запустили "челлендж" історій про Зеленського

Заява співзасновника Monobank Олега Горохівського про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським без охорони після тренування в залі викликала ажіотаж у мережі.

"Альтернативні" вигадані розповіді про українського очільника на своїх сторінках у Facebook після цього опублікували протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін, блогер Олена Монова і військовий, учасник бойових дій Олександр ("Грім") Грамарчук.

Священик написав історію про зустріч з українським президентом біля церкви.

Володимир Зеленський

"Ранок ранній, хвіртка ще закрита, а біля неї якийсь дядько стоїть, посміхається, рукою махає.

Підходжу ближче – Зеленський! Один! Без охорони.

– Привіт, Дедюхіне! – говорить.

– Привіт, Санич, – відповідаю, – що привело тебе в нашу скромну обитель?

– Ну, розумієте, отче, я довго розмірковував про сенс життя. На евакуаторі, на біговій доріжці, і взагалі. Вирішив, що без метанойї ніяк. Без правдивого покаяння я тільки в смартфоні зможу ферму побудувати, а не в реалі. Ось і прийшов. А до кого йти серед православних, як не до Дедюхіна. Ось прийшов, захоплений вашою місіонерською діяльністю. Готовий до катехизації та послушання. Благословіть, отче!" – написав представник ПЦУ.

Далі Дедюхін розповів, що нібито провів із президентом цілий день у підготовці до його хрещення.

"А коли йому дзвонив начальник охорони, Зеленський виклик скидав. Навіщо такому гарному хлопцеві охорона?" – написав церковник.

"А селфі з ним я не зробив, бо не було коли на гаджети відволікатися. Та й не заради піару він до мене прийшов, а просто так", – підсумував він.

Олександр Дедюхін і Володимир Зеленський Колаж

Монова поділилася історією про те, як Зеленський чистив сніг у її дворі:

"Очам своїм не вірю, Зеленський у мене під воротами перший сніг чистить. Рум'яний такий, очима блищить. А снігу навалило по саму булаву.

Усміхнувся так по-доброму, примружився і питає:

– І ти тут, Монова? Ось умієш ти об'єднати дві прип*жджені теми в одну, цього не відняти.

– Зовсім сх*їв, чи що, Вава? Живу я тут, – відповіла я і випустила алабаїв. Охорони все одно немає".

Грамарчук назвав свою розповідь челенджем і написав про те, що нібито зустрів президента, коли той їв шаурму:

"Президент Зеленський без охорони і понтів спокійно наминає шаурму в зеленому лаваші.

Мило поговорили з президентом, поки він жер шаурму, а потім я забрав своє замовлення і поїхав працювати, а він пішов у вбиральню на ринку "Урожай" (там вхід 2 грн)".

Як писав OBOZREVATEL:

У понеділок, 2 грудня, пресслужба Зеленського опублікувала нове відеозвернення президента до українців.

Політик під час тренування в спортзалі підвів підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".

Це уже четвертий ролик із циклу інтерв'ю "Відверто з президентом".

У третьому своєму відеозвіті Зеленський пройшовся вулицями Києва та розповів, що повністю готовий до переговорів, які призначені на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося "дотиснути".

У другому випуску інтерв'ю Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів.

Перше відео "Відверто з президентом" Зеленський записав за кермом нового автомобіля Tesla.

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