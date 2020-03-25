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25 березня • оновлено в 19:08
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Зеленський анонсував проєкт "Великдень вдома" через продовження карантину

4.6т
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У зв'язку з продовженням карантину в Україні держава готує проєкт "Великдень вдома".

Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського, який напередодні поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування і проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

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"Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Всі керівники церков погоджуються з цим", – зазначив Зеленський.

"Великдень зазвичай збирає в церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проєкт "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не маючи наміру збиратися натовпами в церквах", – повідомив президент.

На нараді з головами ОДА та мерами міст також розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів і церков. У разі великого скупчення людей вони повинні проводити бесіди з парафіянами і роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не тільки для них самих, але і для здоров'я тих, хто навколо.

Ілюстрація

Ілюстрація

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу в країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Великдень
Місце
Україна
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
последняя пасха Украины.
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