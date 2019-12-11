"Здатися Росії?!" Бужанського рознесли в мережі за випад проти української мови

Українців обурила скандальна ініціатива народного депутата України від "Слуги народу" Макса Бужанського про скасування закону про українську мову 5670-д.

У Facebook лідери думок та їхні підписники висловили рішучий протест такого українофобського випаду парламентаря.

"Депутат Бужанський вніс до Ради законопроєкт, який скасовує мовний закон."Росія там, де її мова" (Путін)", – нагадала суспільству журналістка Яніна Соколова.

"У випадку засилля в країні мови агресора скасувати закон про українську мову = скасувати саму ідею незалежності, здатися Росії. Не вітаю президента Зеленого з тим, що серед його "слуг народу" не просто виявилися, а активно діють і ганьблять особисто його відверті вороги України", – поділився своєю думкою журналіст Айдер Муждабаєв.

Макс Бужанський

"Четвертий раз натикаюся у стрічці на твердження, що "Бужанський – п*дор"... Сц*ко, хто такий Бужанський?" – саркастично звернувся до патріотів військовий експерт, координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

У коментарях під постами з критикою Бужанського українці також висловили обурення у зв'язку з його агресивною антиукраїнською позицією. Люди, не стримуючи емоцій, засудили безглузду ідею одіозного "слуги народу".

"І це тоді, коли в Україні просто на вулиці вбивають за українську мову!", "Краще скасувати Бужанського", "Гео Лерос мало врізав", "А що, були сумніви, що так і буде?! Малороси при владі. Тепер все зроблять по-російськи, і х*йло полізе до Києва захищати росіян у столиці", "Деякі явно хочуть звіздулєй", "Пропоную внести симетричний закон, який дозволить возз'єднатися носію "великого і могутнього" з батьківщиною його мови шляхом переїзду носія в Мокшанію", – вибухнули обуреннями користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський осоромився внесенням до парламенту законопроєкту про скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.

Також Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відстрочити перехід російськомовних шкіл на українську мову.

Скандальний "слуга народу" не раз виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів.

"Слуга народу" відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті Дня пам'яті і примирення 8 травня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 травня, назвав "дебілами".

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