"Збирає Кремль": українці збунтувалися проти повернення Януковича

В Україні бурхливо відреагували на новину про те, що експрезидент-утікач Віктор Янукович, який допоміг Росії розв'язати війну на Донбасі і окупувати Крим, може повернутися в країну.

Бурхливі дискусії з цього приводу розгорнулися у соцмережах Facebook і Twitter. Люди дивуються, як таке можливо після того, з чим Україна зіткнулася у 2014 році. Свої думки озвучили як відомі діячі, так і пересічні громадяни.

Так, журналіст Віталій Портников висловив думку, що повернення Януковича загрожує Україні повною капітуляцією перед Росією або черговим дерибаном держави в інтересах олігархів. До того ж все це може трапитися з благословення "колективного Зеленського".

"Інша річ, що ми поки що не знаємо, навіщо "колективному Зеленському" Янукович. Можливо, за допомогою його реабілітації повзучий реванш, за який проголосували українці у 2019 році, зможе остаточно розправитися з націонал-демократичними силами і забезпечити капітуляцію перед Росією. Можливо, все набагато простіше – Янукович може стати важливим фактором у вирішальній битві олігархів за те, хто з них у результаті стане повновладним господарем кріпаків, які все ще уявляють себе громадянами", – вважає Портников.

Зі свого боку директор Інституту світової політики Євген Магда пише, що скандал, який спалахнув, – це непростий тест української державності.

"Якщо хто не зрозумів: заяви адвоката Януковича про його підготовку повернення в Україну – це тест на відповідність нашої держави іміджу failed state, який нам натягує Кремль", – пише він.

А член ради Реанімаційного пакету реформ Віктор Таран відреагував на новину із сарказмом, проте зазначив, що на тлі скасування санкцій ЄС проти Януковича приводів для сміху вкрай мало.

"Янукович збирається повернутися в Україну! Все правильно, нехай повертається! У нас жоден "листопадовий пунш" без Яника не проходив. Насправді не дуже смішно. Особливо на фоні сьогоднішнього рішення ЄС про скасування санкцій проти Яника", – поділився своєю думкою експерт.

Тим часом юристка Анна Маляр припустила, що заплановане повернення Януковича – не його особиста воля, а частина сценарію Кремля.

"Пишуть, що Янукович збирається повернутися в Україну. Думаю, що це не він збирається, а його збирає Кремль. Давно у нас сутичок не було", – зазначила вона у своєму пості.

Віктор Янукович "Еспресо"

Про скандальну новину також висловився і ветеран АТО, блогер Мирослав Гай. Він натякнув, що експрезидента-утікача в разі повернення чекатиме дуже "жаркий" прийом в Україні.

"Я дуже радий, що Віктор Янукович вирішив повернутися в Україну. Шкодую тільки, що можу не встигнути привітати його першим, така кількість охочих зробити це. Упевнений, що більшість побратимів вже готуються до гарячої зустрічі старих друзів. Це дійсно чудова новина, на тлі того жаху, що діється навколо. Промінь надії під час зневіри", – із сарказмом зазначив він.

Крім того, українці перетворили новину про повернення Януковича на привід для жартів і стьобу над поплічником окупантів у різних пабліках.

"По ТБ сказали, що Янукович збирається повернутися. Він самогубець? Чи Зеленський самогубець?!", "– Ізю, а навіщо Янукович хоче повернутися в Україну? – Балотуватися буде на наступних виборах. Долар по 8! І він президент. Ну, потім Майдан знову, звісно", "Ну, ось і дочекалися, молодець Володю", – тролять Януковича у мережі.

По ТВ сказали что Янукович собирается вернуться.?!?? Он самоубийца? Или Зеленский самоубийца!?? — Просто Наблюдатель♥ (@Alisa06129011) September 24, 2019

- Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину?

- Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом майдан опять, конечно... — Тётя Роза (@Anakoyher) September 24, 2019

Ну вот и дождались, молодец Володья https://t.co/gvdKVc6ZsT — Алибаба (@AVqU6YKcDrVhE2k) September 24, 2019

"Зелебобики, які чергують в аеропортах, так напружено стежили, щоб Порошенко не втік з країни, що не помітили, як до них ззаду підкрався Янукович", "Навіть Янукович не хоче жити в Росії", "Вишивайте рушник і печіть коровай. Скоро можновладці будуть зустрічати. Вам вдалося, ви це зробили разом", "Радійте! Батя повертається. Ви це зробили разом", – обурюються українці.

Дежурящие в аэропортах зелибобики так напряженно следили, чтобы Порошенко не сбежал из страны, что не заметили как к ним сзади подкрался Янукович. — Свирид Петрович Голо... (@GwqmJlQizrbYWv9) September 23, 2019

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