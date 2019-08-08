"Зберігайте спокій!" У мережі з’явилися вражаючі фото нічного бою українських розвідників

У мережі оприлюднили вражаючі світлини з ведення нічного бою розвідників 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
На фото, зроблених у темну пору доби, очевидно, крізь "об’єктив" приладу нічного бачення, видно, як наші захисники відповідають вогнем "знахабнілим окупантам". Їх опублікували на сторінці 28-ї ОМБр у Facebook (щоб подивитися знімки, доскрольте сторінку до кінця).
"Трохи атмосферних нічних фото від наших вам у стрічку. Зберігайте спокій і відточуйте навички з вогневої", — підписали знімки в спільноті.
Нічний бій розвідників ЗСУ
Facebook 28 окрема механізована бригада
Користувачі мережі оцінили яскраві світлини сотнями лайків і репостами, а в коментарях побажали українським військовим Божої допомоги.
"Вдалого полювання!", "Нехай Бог береже наших любих воїнів!" — написали вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі опублікували видовищні фото і відео з масштабних командно-штабних навчань ЗСУ в зоні ООС на Донбасі. У них було задіяно багато танків, літаків, гелікоптерів та іншої військової техніки.
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