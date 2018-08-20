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"Завдав шкоди батьківщині": українців обурило жорстке покарання бійця ЗСУ

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У Херсоні суд оштрафував на 5 тисяч гривень солдата-контрактника за те, що він 10 днів підробляв вантажником.

Як повідомив у Facebook журналіст Денис Бігус, військовослужбовець за цей час заробив 1,5 тисячі гривень, які у нього також були конфісковані.

"У Херсоні управління захисту економіки Нацполіції встановило, що солдат-контрактник умисно та протиправно скоїв корупційний злочин. Ввалили солдату ч. 1 ст. 172-4 КУпАП, і притягнули до суду, де той особливо і не заперечував. Прокурор захистив економіку держави! І зажадав визнати солдата винним", - розповів журналіст.

"Суд взагалі потужно поповнив казну і ввалив військовому конфіскацію тієї півторашки і до того ж 5 тисяч штрафу. Людині, яка пішла вантажником підробляти", - обурився Бігус.

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Користувачі мережі також висловили своє обурення через покарання для солдата. "А де тут корупція?" "Зате піде в статистику за вироками за корупцію", "Своїми діями як вантажник завдав непоправної шкоди батьківщині", "Сором", "Це дно!" - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців обурила заява поліції про велику ДТП з дівчиною-патрульною, яка влетіла в натовп пішоходів.

Місце
УкраїнаХерсон
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
блядь! и судью и прокурора на "ноль" !..на тех же 10 дней!
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Петров Василий
Петров Василий
Несправедливость
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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