Лікарні для COVID-19 в Україні перевантажені: названо найбільш "складні" регіони

Середній показник завантаженості ліжок в Україні, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19, на 31 жовтня становив 67,2%.

Такі дані опубліковані на сайті МОЗ. Згідно зі звітом, у всіх областях країни заповненість лікарень "першої хвилі" (серед підтверджених і підозрілих випадків) перевищує норму – відсоток зайнятих ліжок не повинен бути вище 50.

Зокрема, у Києві цей показник склав 69,3%. Найбільша завантаженість:

в Одеській області – 87,3%;

Житомирській – 85,9%;

Полтавській – 85,4%;

Івано-Франківській – 77,6%;

Луганській – 74,4%.

Повний перелік регіонів:

Додамо, за 30 жовтня Україна встановила новий рекорд – коронавірусом за добу заразилися 8 752 особи. Загинули ще 155 людей, а 3 902 повністю побороли хворобу.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусом у Києві заразилася 781 особа, що стало найвищим показником від початку епідемії. У Київській області зафіксували 345 нових заражених.