Затягне туманами: синоптики уточнили прогноз в Україні

В Україні у четвер, 12 грудня, очікується сонячна погода. Незначні заморозки будуть лише вночі – на заході і сході країни температура опуститься до -1.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше в цей день буде на півдні країни. На Одещині температура повітря досягне +6 градусів.

На заході України очікується до +5 градусів, в центрі буде до +4, а на сході до +3. У Києві в четвер +3...+5 градусів вдень і до +1 вночі.

"Вранці 12 грудня на Лівобережжі туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – уточнили синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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