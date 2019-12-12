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12 грудня • оновлено в 06:38
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Затягне туманами: синоптики уточнили прогноз в Україні

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В Україні у четвер, 12 грудня, очікується сонячна погода. Незначні заморозки будуть лише вночі – на заході і сході країни температура опуститься до -1.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше в цей день буде на півдні країни. На Одещині температура повітря досягне +6 градусів.

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На заході України очікується до +5 градусів, в центрі буде до +4, а на сході до +3. У Києві в четвер +3...+5 градусів вдень і до +1 вночі.

"Вранці 12 грудня на Лівобережжі туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – уточнили синоптики.

Затягне туманами: синоптики уточнили прогноз в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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