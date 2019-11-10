Затримання Мазура: МВС виступило з важливим зверненням до воїнів України

МВС порадило ветеранам війни на Донбасі уважно планувати зарубіжні поїздки.

З такою заявою виступив директора Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в Facebook, коментуючи скандал з бійцем АТО Ігорем Мазуром.

"МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, зокрема ветеранам війни з РФ, які відчувають ризик бути затриманими у третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі у Мордор, ретельно та уважно ставитися до планування закордонних подорожей та розповсюдження інформації про них. Необхідні роз‘яснення МВС готове надавати", - написав Шевченко.

бійці ЗСУ 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігоря Мазура 10 листопада передали на поруки генерального консула України в Любліні.

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