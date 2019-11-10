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10 листопада • оновлено в 18:01
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Затримання Мазура: МВС виступило з важливим зверненням до воїнів України

1.1т Читати матеріал російською

МВС порадило ветеранам війни на Донбасі уважно планувати зарубіжні поїздки.

З такою заявою виступив директора Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в Facebook, коментуючи скандал з бійцем АТО Ігорем Мазуром.

"МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, зокрема ветеранам війни з РФ, які відчувають ризик бути затриманими у третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі у Мордор, ретельно та уважно ставитися до планування закордонних подорожей та розповсюдження інформації про них. Необхідні роз‘яснення МВС готове надавати", - написав Шевченко.

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бійці ЗСУ

бійці ЗСУ

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігоря Мазура 10 листопада передали на поруки генерального консула України в Любліні.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Артем Шевченко
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі Міністерство внутрішніх справ України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тщательнее планируйте свои поездки, убийцы, тщательнее.
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Куни Чан
Куни Чан
Меры как для тер рористов))))
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