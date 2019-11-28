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29 листопада • оновлено в 10:53
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Затемнення 26 грудня: астрологиня пояснила, чого категорично не можна робити

3.4т
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Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що в день сонячного затемнення 26 грудня не слід ухвалювати доленосні рішення.

"Не плануйте на ці дати відрядження, тривалі перельоти, довгі поїздки на авто", – написала вона в блозі OBOZREVATEL.

"Якщо скасувати це неможливо – по максимуму дотримуйтесь безпеки. Якщо ви за кермом, обов'язково перед поїздкою перевірте своє авто на наявність поломок, потурбуйтеся про те, щоб не заснути за кермом і в жодному разі не вживайте алкоголь", – пояснила астрологиня.

У день сонячного затемнення 26 грудня астрологиня порадила зробити добру справу

У день сонячного затемнення 26 грудня астрологиня порадила зробити добру справу

Водночас вона розповіла, що можна робити під час затемнення 26 грудня. "Вважається, що в день самого затемнення найкраще займатися добрими справами", – повідомила вона.

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"Вдалою ідеєю буде і генеральне прибирання в цей день. Ви можете розвантажити від мотлоху своє житло, розібратися з негативними думками, які давно не дають вам спокою, позбутися поганих взаємин або влаштувати розвантажувальний день для організму", – пояснила астрологиня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, хто може потрапити під удар під час сонячного затемнення 26 грудня 2019 року.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Сонячне затемнення
Особа
Ефа Форіна
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