Засуха в Криму: в мережі показали, на що Росія перетворила півострів

У мережі з'явилися фото наслідків посухи в північних районах окупованого Криму.

Журналісти показали село Правда - "типову кримську глибинку", від якої до Сімферополя близько 110 кілометрів, до райцентру Первомайське безпосередньо не більше п'яти, пише Крим.Реалії.

З 4 червня Правда, як і весь район, офіційно живе в режимі надзвичайної ситуації природного характеру. Його в зв'язку з безперервною посухою для чотирьох степових районів півострова своїм розпорядженням ввів "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Відзначається, що режим НС дозволить, перш за все, місцевому сільськогосподарському виробничому кооперативу (СПК) "Правда" розраховувати на урядові компенсації від РФ.

Через посушливу погоду господарство повністю втратило 75% врожаю пшениці, збиток склав близько 10 млн рублів (понад 4 млн. гривень). Значні втрати "Правда" понесе і в озимому ячмені, збір якого почався 5 червня.

"Ситуація катастрофічна. Схожа посуха у нас була і в 2008, і в 2012 роках. Але тоді виручала дніпровська вода" - розповів головний агроном господарства Павло Талалов.

Зупинка "Правда". Відразу за нею на кілометри тягнеться бетонний жолоб, по якому раніше на поля подавалася вода з Північно-Кримського каналу

Тепер жолоби пересохли

Тепер же по підземних трубах вода викачується виключно з артезіанських свердловин

А далі подається в поле на дощувальну установку "Бауер". Але через такий полив, визнають фахівці "Правди", врожайність овочевих культур за останні роки впала в 2-3 рази. Грунт потребує обов'язкового гіпсування

Одне з постраждалих від посухи пшеничних полів "Правди". Вціліло 240 гектарів, повністю загинуло - 760

Колосся озимого ячменю так і не набрали потрібної кондиції. Його прибирання в "Правді" вже почалося

Грунт на кукурудзяному полі потріскався від спеки. За всю весну дощ в Правді випадав три рази

Кукурудзу намагаються врятувати поливом зі свердловин. Після висихання на поверхні грунту залишається сіруватий сольовий наліт

Встиг набратися сил в кооперативі лише рапс

Земля в Правді просить вологи

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влади" окупованого Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах.