НС в Криму: Джемілєв повідомив про величезну проблему окупантів

Оголошений так званим главою Криму Сергієм Аксьоновим надзвичайний стан в Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах півострова через посуху, говорить про те, що у них дійсно проблеми з водою.

"Там дійсно проблеми після того, як ми перекрили Дніпровську воду, там взагалі вже сільського господарства немає. Вони там кілька десятків колодязів глибоких вирили, що артезіанською водою поливати городи та поля. Це призвело до того, що грунтові води значно опустилися, і пішли засолення в грунті", - сказав в коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції БПП Мустафа Джемілєв.

За його словами, після деокупацію Криму, Україні потрібно буде вкласти величезні кошти, щоб відновлювати сільське господарство на півострові.

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Джемілєв також запевнив, що Україна не буде обговорювати питання відновлення подачі води на півострів з Росією.

"Переговори можуть бути тільки з приводу виведення російських військ з Криму і деоккупації півострова, ніяких інших переговорів не намічається. А якщо навіть хтось і погодиться відкрити ці води, то громадськість, я думаю, швидко, у всякому разі, кримські татари знову швидко перекриють її", - заявив нардеп.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік.