Засніжить: синоптик уточнила прогноз погоди на 1 січня в Україні

Вівторок, 1 січня, в Україні почнеться з невеликого снігу. Найімовірніше, опади пройдуть на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Вінницькій, місцями на заході України і Луганської області.

В інших регіонах України очікується суха і хмарна погода. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Температура повітря вдень 1 січня 0...+4 градуси, на Лівобережжі 0...-4 градуси, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині -3...-6 градусів", — додала вона.

Вдень 1 січня в Києві очікується невеликий мокрий сніг або туман, 0 ... + 1 градус.

Уже 3 січня в Україну прийде похолодання.

У Новий рік тепло буде як і раніше в Єгипті. У Шарм-ель-Шейху температура повітря складе +23 градуси, в Хургаді – до +24.

Сніг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики стверджували, що Новий 2019 рік в Україні почнеться зі снігопадів і хуртовин, а погода буде менш морозна.

У січні ж 2019 року середня місячна температура становитиме від нуля до 4 градусів морозу, що на півтора-два градуси тепліше показників багаторічних спостережень.