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Засипле градом: на Україну насувається буря

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У суботу, 3 серпня, майже на всій території України, крім півночі та сходу, було оголошено штормове попередження.

Про небезпеку попередили в Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укгідрометцентра.

"Вдень 3 серпня в більшості західних, центральних і південних областей грози, в Карпатському регіоні, в Одеській і Миколаївській областях місцями значний дощ, град і шквали 15-20 м/с", – сказано в повідомленні.

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На Україну насувається буря

На Україну насувається буря

vr-vyksa.ru

Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що територію України, у вихідні дні, 3-4 серпня, накриє циклон, який рухається з південного заходу.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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