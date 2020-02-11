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11 лютого • оновлено в 17:31
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"Зашкварилися по повній!" Сайт Медведчука розлютив українців фото Росгвардії

6.5т
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Підконтрольний лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку сайт ZIK втрапив у скандал, проілюструвавши новину про розбірки у Мукачевому фотографією Росгвардії.

На цей нюанс звернуло увагу видання "Главком". Зокрема, у матеріалі ZIK йшлося про те, що після перестрілки в місті на Закарпатті його вулиці почали посилено патрулювати Національна поліція та Національна гвардія України. Але замість того, щоб використовувати кадр з українськими силовиками, скандальне ЗМІ виклало зображення військовослужбовців країни-агресорки.

ZIK використав у новині фото Росгвардії

ZIK використав у новині фото Росгвардії

Скріншот сторінки

Ця фотографія була зроблена кореспондентом російського пропагандистського ЗМІ РИА Новости Кирилом Калінніковим. Характерно, що ще у 2016 році цією світлиною ілюстрували матеріали про Росгвардію багато інформаційних ресурсів РФ. Зображених на ньому силовиків важко переплутати з українськими. Адже на їхніх беретах чітко видно зірки, а форма відрізняється характерним для російських силовиків "пікселем".

Раніше це фото з'являлося у російських ЗМІ

Раніше це фото з'являлося у російських ЗМІ

Скріншот сторінки

Автором фото є кореспондент РИА Новости

Автором фото є кореспондент РИА Новости

Скріншот сторінки

Жорсткий прокол ZIK розлютив багатьох українців, своїм обуренням вони поділилися в соцмережі, викривши медіаплатформу в роботі за російськими лекалами.

"Телеканал ZIK зашкварився по повній програмі, заліпивши на фоточку Росгвардію, і навіть за добу після публікації не спромігся її поміняти. Що там у головах?" – обурився на своїй сторінці у Facebook пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Андрій Куліш (Харитін Старський).

У коментарях під постом його підтримали багато підписників, які погодилися з тим, що ZIK перебуває у проросійській інформаційній сфері.

"Від творців "яка різниця", бл*ть", "Ну, це норма для колаборантів ZIK", "Дебіли, сер!", "Клінічний випадок", "Медведчук же", – обурилися люди.

"Зашкварилися по повній!" Сайт Медведчука розлютив українців фото Росгвардії

"Зашкварилися по повній!" Сайт Медведчука розлютив українців фото Росгвардії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у червні 2019 року, після купівлі телеканалу ZIK Тарасом Козаком, соратником скандального Медведчука, багато працівників компанії, а також її керівництво заявили про звільнення.

  • Також команду ЗМІ залишив телеведучий Остап Дроздов, незважаючи на те, що новий власник телеканалу пропонував йому повну незалежність.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Стрілянина в Мукачево
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Національна гвардія Національна поліція України
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zhukov vanya
zhukov vanya
Плохо,что у Украины ни Соловков своих , не Колымы нету.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Медведчук "зашкварился", "смотрящий" по Донецку. Довгань, ты по какой статье срок мотала?
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фил филька
фил филька
оговорочка по фрейду)) ну а маленькая кучка агрессивного меньшинства жалобно затяфкала предчувствуя свою неминуемую кончину)
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фил филька
фил филька
zhukov vanya, не спорю с тобой ни в первом ни во втором случае)))
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zhukov vanya
zhukov vanya
фил филька, А в чем оговорочка,у нас и так все знают чей и за кого zik, ничего гайки прикрутят, даже если кто станет писать о наступлении на свободу слова.
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