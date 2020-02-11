"Зашкварилися по повній!" Сайт Медведчука розлютив українців фото Росгвардії

Підконтрольний лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку сайт ZIK втрапив у скандал, проілюструвавши новину про розбірки у Мукачевому фотографією Росгвардії.

На цей нюанс звернуло увагу видання "Главком". Зокрема, у матеріалі ZIK йшлося про те, що після перестрілки в місті на Закарпатті його вулиці почали посилено патрулювати Національна поліція та Національна гвардія України. Але замість того, щоб використовувати кадр з українськими силовиками, скандальне ЗМІ виклало зображення військовослужбовців країни-агресорки.

ZIK використав у новині фото Росгвардії Скріншот сторінки

Ця фотографія була зроблена кореспондентом російського пропагандистського ЗМІ РИА Новости Кирилом Калінніковим. Характерно, що ще у 2016 році цією світлиною ілюстрували матеріали про Росгвардію багато інформаційних ресурсів РФ. Зображених на ньому силовиків важко переплутати з українськими. Адже на їхніх беретах чітко видно зірки, а форма відрізняється характерним для російських силовиків "пікселем".

Раніше це фото з'являлося у російських ЗМІ Скріншот сторінки

Автором фото є кореспондент РИА Новости Скріншот сторінки

Жорсткий прокол ZIK розлютив багатьох українців, своїм обуренням вони поділилися в соцмережі, викривши медіаплатформу в роботі за російськими лекалами.

"Телеканал ZIK зашкварився по повній програмі, заліпивши на фоточку Росгвардію, і навіть за добу після публікації не спромігся її поміняти. Що там у головах?" – обурився на своїй сторінці у Facebook пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Андрій Куліш (Харитін Старський).

У коментарях під постом його підтримали багато підписників, які погодилися з тим, що ZIK перебуває у проросійській інформаційній сфері.

"Від творців "яка різниця", бл*ть", "Ну, це норма для колаборантів ZIK", "Дебіли, сер!", "Клінічний випадок", "Медведчук же", – обурилися люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у червні 2019 року, після купівлі телеканалу ZIK Тарасом Козаком, соратником скандального Медведчука, багато працівників компанії, а також її керівництво заявили про звільнення.

Також команду ЗМІ залишив телеведучий Остап Дроздов, незважаючи на те, що новий власник телеканалу пропонував йому повну незалежність.

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