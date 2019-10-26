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26 жовтня • оновлено в 21:48
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/ Суспільство

"Заряджені на негатив": у Зеленського висловилися про скандальний візит на Донбас

1.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з жителями Золотого "отримав підтримку людей" щодо розведення сил.

Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак, передає журналіст Юрій Бутусов в Facebook. Також він повідомив, що озброєні люди, які знаходяться в селищі, не є військовими і "заряджені на негатив".

"Але нам також сказали, що заїхали кілька груп озброєних людей в Золоте, і президент вирішив поговорити також і з цими людьми. Одна з груп розміщувалася в будинку в Золотому, що не на передовій. Там знаходилося близько 10 осіб, з зареєстрованим зброєю, в формі.

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Президент також почав з ними розмову про мир, розведення військ. Але люди заряджені на негатив. Тому конструктивний діалог не вийшов. В кінці було сказано президентом: "Знаю, що є зброя - приберіть. Ви знаходитесь тут зі зброєю незаконно", - розповів Єрмак.

Він зазначив, що для захисту Золотого є армія, поліція, які забезпечать безпеку людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, озброєні люди у військовій формі, з якими в Золотому спілкувався президент України Володимир Зеленський, поставили йому жорсткий ультиматум. Вони пішли проти головнокомандувача і заявили, що не покинуть Золоте.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Скільки можна нам брехати? Хто йому тепер повірить?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В стране хаос и беспредел, страна малоуправляема. Там проходной двор на ОРДЛО что ли, и в чьем доме они находились, на каких условиях, хозяева дома хоть живы?
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