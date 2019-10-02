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2 жовтня • оновлено в 23:14
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/ Суспільство

Запишуть навіть мертвих? З'явилися подробиці масового перепису населення в "ДНР"

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Ватажки псевдореспублік "Л/ДНР" будуть завищувати кількість населення під час перепису, яка почалася у вівторок, 1 жовтня, щоб Росія не змогла скоротити фінансування окупованого Донбасу.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, до списків перепису потраплять усі, хто проживає на територіях "республік" і навіть ті, хто просто приїхав у гості чи проживав там до війни.

Перепис населення в "ДНР"

Перепис населення в "ДНР"

Комсомольська правда

"Росія має намір скоротити фінансову підтримку Донбасу на 40%. Уже призначений головний куратор з фінансових потоків, які будуть виділятися після перепису. Терористи не зацікавлені в скороченні фінансів, тому штучно створюватимуть фон масовості населення. Документи, які ідентифікують особу, не обов'язкові. Перевірити всіх потім буде складно", – повідомив він.

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За його інформацією, перепис буде проходити в кінці кожного робочого дня, для охоплення більшої кількості жителів. Люди, які будуть проводити його, отримають по 10 тисяч рублів (3 тис 740 грн. – ред).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку заступника голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименка, перепис населення може бути небезпечним для жителів як окупованого Донбасу, так і підконтрольних Україні територій.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очередная брехня (фейк, пиз..ёж) Есть методика переписи населения, и там среди прочих есть такие показатели: - Временно отсутствующие, но прописаны по данному адресу, - временно проживающие, но прописаны по другому адресу ( в республике). Но главное в переписи - это подготовка к голосованию! Так что сложите два процесса: выдача рос паспортов и перепись населения = выборы, и Донбасс в России!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Опять свидомиты хрень придумали??? Что,думаете на ДОНБАССЕ вас ждут???
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