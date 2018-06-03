Запідозрили НЛО: загадкові кола в небі налякали жителів Латвії. Фотофакт

Жителі відразу декількох міст Латвії спостерігали 1 червня незвичайне явище. Занепокоєння у них викликали загадкові білі кола в небі.

"Таке враження, що над Курземе хтось грунтовно кружляв", - написав житель Лієпаї.

Izskatās, kāds virs Kurzemes pamatīgi riņķojis. pic.twitter.com/m6MlJqhAWQ - Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) 1 червня 2018 р

У ризькому районі Кенгарагс теж бачили дивні сліди на небі. У деяких виникло припущення, що їх залишило НЛО, однак реалісти відразу ж здогадалися, що мова може йти про військові навчання.

Житель Салдус повідомив, що це сліди від літака, але при цьому він все-таки поцікавився, чи пов'язані вони з військовими навчаннями або просто якогось повітряному судну не дали дозвіл приземлитися.

Один з користувачів був більш категоричний, заявивши, що "зараз над Курземе кружляє літак NATO дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry".

Незабаром таємниця була розгадана. Представники латвійської армії опублікували в Twitter пост, в якому повідомлялося про розпочаті в країні військових навчаннях і про літаючі в небі військові літаки, в тому числі іноземні.

Latvijā sācies intensīvs militāro mācību, apmācību un vingrinājumu posms.Tāpēc pa Latvijas autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto militārā tehnika, un arī gaisā diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā lido militārās lidmašīnas, helikopteri! Aicinām izturēties ar sapratni. - NBS (@Latvijas_armija) 1 червня 2018 р

В даний час в Латвії дійсно проходять масштабні навчання НАТО, в яких задіяні тисячі іноземних військовослужбовців. Маневри почалися 3 травня і триватимуть до 20 червня, повідомляє Sputnik Латвія.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Британії з неба впало НЛО.