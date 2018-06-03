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Запідозрили НЛО: загадкові кола в небі налякали жителів Латвії. Фотофакт

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Жителі відразу декількох міст Латвії спостерігали 1 червня незвичайне явище. Занепокоєння у них викликали загадкові білі кола в небі.

"Таке враження, що над Курземе хтось грунтовно кружляв", - написав житель Лієпаї.

У ризькому районі Кенгарагс теж бачили дивні сліди на небі. У деяких виникло припущення, що їх залишило НЛО, однак реалісти відразу ж здогадалися, що мова може йти про військові навчання.

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Житель Салдус повідомив, що це сліди від літака, але при цьому він все-таки поцікавився, чи пов'язані вони з військовими навчаннями або просто якогось повітряному судну не дали дозвіл приземлитися.

Один з користувачів був більш категоричний, заявивши, що "зараз над Курземе кружляє літак NATO дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry".

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Незабаром таємниця була розгадана. Представники латвійської армії опублікували в Twitter пост, в якому повідомлялося про розпочаті в країні військових навчаннях і про літаючі в небі військові літаки, в тому числі іноземні.

В даний час в Латвії дійсно проходять масштабні навчання НАТО, в яких задіяні тисячі іноземних військовослужбовців. Маневри почалися 3 травня і триватимуть до 20 червня, повідомляє Sputnik Латвія.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Британії з неба впало НЛО.

Місце
Латвія
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