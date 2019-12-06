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6 грудня • оновлено в 10:50
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"Запам'ятаємо його живим": у мережі показали зворушливе відео із загиблим Героєм "Альфи"

1.8т
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Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував зворушливий кліп на згадку про загиблого полковника спецпідрозділу "Альфа" СБУ Дмитра Каплунова.

Роликом він поділився на своєму Telegram-каналі. У ньому зібрані яскраві фото Героя з мирного життя і зі служби. На них журналіст наклав пісню групи "Тартак" "Мене вже немає" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дмитро Каплунов... Один із тих, хто не показує свої обличчя, поки воює. Поки живий. Тому запам'ятаємо його живим..." – проникливо вшанував пам'ять загиблого захисника Цаплієнко.

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Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

Скріншот відео

Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

Скріншот відео

Дмитро Каплунов із Денисом Волочаєвим

Дмитро Каплунов із Денисом Волочаєвим

Скріншот відео

Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

Скріншот відео

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Коментарі
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Запомним его беспринципной дохлой вырусью, которая после революции гидности ушла из Альфы, а потом вернулась, чтобы целенаправленно идти убивать соотечественников.
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Какой трогательный бан дер лог. Ну просто ми-ми-ми ))) Несмотря что каратель...
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