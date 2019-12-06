"Запам'ятаємо його живим": у мережі показали зворушливе відео із загиблим Героєм "Альфи"

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував зворушливий кліп на згадку про загиблого полковника спецпідрозділу "Альфа" СБУ Дмитра Каплунова.

Роликом він поділився на своєму Telegram-каналі. У ньому зібрані яскраві фото Героя з мирного життя і зі служби. На них журналіст наклав пісню групи "Тартак" "Мене вже немає" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дмитро Каплунов... Один із тих, хто не показує свої обличчя, поки воює. Поки живий. Тому запам'ятаємо його живим..." – проникливо вшанував пам'ять загиблого захисника Цаплієнко.

Дмитро Каплунов Скріншот відео

Дмитро Каплунов Скріншот відео

Дмитро Каплунов із Денисом Волочаєвим Скріншот відео

Дмитро Каплунов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.

Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав їм звання Героїв України.

З Денисом Волочаєвим попрощалися 3 грудня у Центрі культури і мистецтв СБУ, а тіло Дмитра Каплунова поки не вдається забрати у терористів, які його викрали.

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