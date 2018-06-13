"Замучили за прапорець України": в мережі присоромили українців, які зібралися на ЧС-2018

Напередодні Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії, в мережі нагадали про звіряче вбивство 16-річного юнака Степана Чубенка на Донбасі.
Хлопчик був єдиною дитиною в сім'ї і дуже мріяв стати великим футболістом, пише блогер Роман Кошмал.
"Він мріяв жити у вільній Україні. У 16 років його замучили путінські найманці за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Подивіться в його очі ті, хто поїде в Росію на футбол", - написав він.
Він мріяв жити у вільній Україні. У 16 років його замучили путінські найманці за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Був єдиною дитиною своїх батьків. Хотів стати великим футболістом.- Роман Кошмал (@Roman_Koshmal) 12 червня 2018 р
Подивіться в його очі ті, хто поїде в росію на # футбол
Степан Чубенко. Краматорськ. Україна pic.twitter.com/RLVoQ48MKX
Нагадаємо, згідно з останніми даними, на ЧС-2018 в Росії зібралося не менше шести тисяч українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Степан Чубенко в 2014 році був викрадений терористами "ДНР", піддавався жорстоким тортурам в Донецьку, а пізніше був убитий.
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