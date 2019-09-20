Заморозки та потепління: з’явився неочікуваний прогноз погоди на вихідні в Україні

На території України у вихідні, 21 та 22 вересня, погода почне поступово покращуватися. У суботу вдень у більшості регіонів температура сягне до +12…+14 градусів, а у неділю – до +17…+19. Хоча в ніч на 21 вересня можливі навіть заморозки.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, нічна температура 21 вересня коливатиметься в межах +3…+5 градусів, а 22 вересня стане трішки тепліше – стовпчики термометрів будуть на рівні +7…+9. Вітер – 5-10 м/с, обидві доби пройдуть без опадів.

А от відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що у ніч із п'ятниці на суботу температура, ймовірно, впаде до 0…-3 градусів, а також будуть заморозки.

З’явився неочікуваний прогноз погоди на вихідні в Україні

"Завтра (21 вересня. – Ред.) вдень температура повітря підвищиться скромно, +12…+15 градусів, на Півдні очікується +14…+19 градусів", – зазначила вона.

За її словами, дощі у суботу пройдуть на Житомирщині, Рівненщині, у Дніпропетровській області та у східній частині України, а на решті території країни – без істотних опадів. Вітер буде поривчастий, з північного заходу, 5-12 м/с.

"У Києві 21-го вересня погода передбачається переважно сухою, але холодною та вітряною. Вночі +3…+5 градусів, на околицях можливі заморозки 0...-3 градуси, завтра вдень близько +12 градусів. У неділю, 22 вересня, у столиці суттєво потепліє, до +20 градусів, буде багато сонця, проте з поривчастим вітром", – пояснила Діденко.

Синоптикиня додала, що у день осіннього рівнодення, 23 вересня, також буде сонячно, втім, знову похолодає.

Прогноз погоди Скріншот

Погодна карта Facebook Наталії Діденко

Погодна карта Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима у 2020 році в Україні почнеться рано і спершу не буде надто суворою.

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