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22 вересня • оновлено в 14:30
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Заморозки та потепління: з’явився неочікуваний прогноз погоди на вихідні в Україні

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На території України у вихідні, 21 та 22 вересня, погода почне поступово покращуватися. У суботу вдень у більшості регіонів температура сягне до +12…+14 градусів, а у неділю – до +17…+19. Хоча в ніч на 21 вересня можливі навіть заморозки.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, нічна температура 21 вересня коливатиметься в межах +3…+5 градусів, а 22 вересня стане трішки тепліше – стовпчики термометрів будуть на рівні +7…+9. Вітер – 5-10 м/с, обидві доби пройдуть без опадів.

А от відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що у ніч із п'ятниці на суботу температура, ймовірно, впаде до 0…-3 градусів, а також будуть заморозки.

З’явився неочікуваний прогноз погоди на вихідні в Україні

З’явився неочікуваний прогноз погоди на вихідні в Україні

"Завтра (21 вересня. – Ред.) вдень температура повітря підвищиться скромно, +12…+15 градусів, на Півдні очікується +14…+19 градусів", – зазначила вона.

За її словами, дощі у суботу пройдуть на Житомирщині, Рівненщині, у Дніпропетровській області та у східній частині України, а на решті території країни – без істотних опадів. Вітер буде поривчастий, з північного заходу, 5-12 м/с.

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"У Києві 21-го вересня погода передбачається переважно сухою, але холодною та вітряною. Вночі +3…+5 градусів, на околицях можливі заморозки 0...-3 градуси, завтра вдень близько +12 градусів. У неділю, 22 вересня, у столиці суттєво потепліє, до +20 градусів, буде багато сонця, проте з поривчастим вітром", – пояснила Діденко.

Синоптикиня додала, що у день осіннього рівнодення, 23 вересня, також буде сонячно, втім, знову похолодає.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Погодна карта

Погодна карта

Facebook Наталії Діденко

Погодна карта

Погодна карта

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима у 2020 році в Україні почнеться рано і спершу не буде надто суворою.

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Місце
Україна
Тег
погода
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