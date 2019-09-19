Головна Новини
19 вересня • оновлено в 06:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Заморозки на носі: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

3.3т Читати матеріал російською

У четвер, 19 вересня, в Україну прийде ще більше похолодання, але опади припиняться.

Так, холодне повітря, що переміщається з півночі Європи, охопить більшу частину території країни, передає Укргідрометцентр.

У більшості областей – без опадів, лише вдень у західних і північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-20 м/с.

Новини
Смерчі, бурі і перші заморозки зі снігом: синоптики дали прогноз погоди в Україні

Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°; у Карпатах протягом доби 1-3° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.

Заморозки на носі: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що 19 вересня в Україні очікується дощова і прохолодна погода. А в період 20-22 вересня і зовсім можливі заморозки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Одевайте под кастрюли шапки-ушанки
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel