Заморозки на носі: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

У четвер, 19 вересня, в Україну прийде ще більше похолодання, але опади припиняться.

Так, холодне повітря, що переміщається з півночі Європи, охопить більшу частину території країни, передає Укргідрометцентр.

У більшості областей – без опадів, лише вдень у західних і північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-20 м/с.

Похолодання в Україні Ілюстрація

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°; у Карпатах протягом доби 1-3° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що 19 вересня в Україні очікується дощова і прохолодна погода. А в період 20-22 вересня і зовсім можливі заморозки.

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