Заморозить і затягнеться: з'явився прогноз на зиму-2020 в Україні

Зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спершу не буде такою суворою, як прогнозували раніше.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "НВ". За його словами, все стартує з плюсовою температурою, проте кінець зими в Україні буде ознаменований сильними морозами.
"Зима сніжна і морозна. Холод протримається до середини березня. Тільки в кінці квітня потеплішає. Літо тепле, а в серпні – спекотне. Осінь – холодна і сира. У жовтні і листопаді – можливі морози", – зазначив Горбань.
Зима в Україні буде морозною
"Подробности"
Нагадаємо, раніше британські метеорологи попередили, що зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.
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