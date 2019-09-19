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19 вересня • оновлено в 11:10
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Заморозить і затягнеться: з'явився прогноз на зиму-2020 в Україні

4.2т Читати матеріал російською

Зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спершу не буде такою суворою, як прогнозували раніше.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "НВ". За його словами, все стартує з плюсовою температурою, проте кінець зими в Україні буде ознаменований сильними морозами.

"Зима сніжна і морозна. Холод протримається до середини березня. Тільки в кінці квітня потеплішає. Літо тепле, а в серпні – спекотне. Осінь – холодна і сира. У жовтні і листопаді – можливі морози", – зазначив Горбань.

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Зима в Україні буде морозною

Зима в Україні буде морозною

"Подробности"

Нагадаємо, раніше британські метеорологи попередили, що зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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