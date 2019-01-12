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Заметіль відступить: синоптики повідомили про поліпшення погоди в Україні

2.9тЧитати матеріал російською

В Україні в суботу, 12 січня, відступлять аномальні хуртовини і погода трохи покращиться.

Так, у західній частині, вдень і в північних, місцями у центральних областях України пройде невеликий сніг, вночі в східних областях помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний і південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-18 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 10-15°, на південному сході 4-9° морозу; вдень 1-6° морозу.

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Заметіль відступить: синоптики повідомили про поліпшення погоди в Україні

ТСН

У Києві вночі – без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 1-3° морозу.

Заметіль відступить: синоптики повідомили про поліпшення погоди в Україні

На курортах Єгипту в останні дні потепліло. Так, у Шарм-ель-Шейху і Хургаді вдень очікується до +24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 12 січня, на півдні, сході та в центрі України припиняться опади. Однак черговий атмосферний фронт прийде вже на західні і північні області.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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