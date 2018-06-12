Залучать "п'яту колону": Україну попередили про нову загрозу з Росії

На етапі створення і становлення в Україні Єдиної православної помісної церкви російські спецслужби за допомогою "п'ятої колони" планують створити розкол в громадянському суспільстві.

Такі дані оприлюднив у Facebook координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук.

За його інформацією, це рішення було прийнято в адміністрації президента Росії в контексті перспективи надання Вселенським Патріархом Томосу про афтокефалію УПЦ.

"Так, використовуючи можливості російських спецслужб (ФСБ і СВР РФ) і "п'ятої колони" в Україні, планують активізувати відцентрові сили, а також генерувати і підігрівати внутрішні конфліктні ситуації в цьому процесі, в тому числі в громадянському суспільстві", - написав Тимчук.

До того ж, для дестабілізації соціально-політичної обстановки в Україні в осінньо-зимовий період, планується підігрівати протистояння на релігійному грунті - між противниками і прихильниками Єдиної православної церкви.

"На даному етапі СВР РФ буде продовжувати заходи, спрямовані на підрив авторитету та впливу Вселенського Патріарха Варфоломія в православному світі з подальшою стратегічною лінією - формуванням навколо РПЦ нового (альтернативного) центру впливу в світовому православ'ї", - додав Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти попередили, що після проголошення в Україні єдиної помісної церкви можливі масові зіткнення її прихильників з прихожанами УПЦ МП за контроль над храмами.