Заллє дощами з грозами: в Україні різко погіршиться погода

У понеділок, 15 липня, в більшості регіонів України пройдуть дощі з грозами, очікується невелике похолодання.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опади очікуються в північних, більшості західних та центральних областях. Днем дощ буде також в південних регіонах.

"Місцями грози, в північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі, на решті території без опадів", - інформують синоптики.

Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви 15-20 м/с.

"Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень в західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 25-28°; на високогір`ї Карпат вночі 6-11°, вдень 9-14°", - написано в прогнозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня в північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

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