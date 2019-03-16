|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні

1.5тЧитати матеріал російською

У найближчі дні по всій Україні пройдуть дощі, в деяких регіонах досить сильні.

Так, за даними Укргідрометцентру, в неділю, 17 березня опади очікуються в західних (крім Закарпатської) і східних областях.

На заході вдень потеплішає до 12-15 градусів. У центральних областях від 8 до 11 вище нуля. У східних областях – вдень від 6 до 8 градусів тепла, в південних регіонах - від 9 до 12 градусів.

Новини
До +19: синоптики повідомили, коли в Україні потеплішає

У понеділок, 18 березня, дощ пройде в Закарпатській, Львівській та Волинській областях. На заході країни вдень в середньому від 11 до 17 градусів, в центрі від 15 до 17, в північних областях від 11 до 15, в східних від 10 до 13, і на півдні від 11 до 17 градусів.

Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні
Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні
Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні

19 березня з заходу знову насувається фронт опадів, дощі принесуть невелике похолодання: у західних областях вдень від 7 до 11 градусів, в центрі від 12 до 15, на півночі і на сході від 11 до 13 градусів, на півдні від 13 до 17 вище нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, остаточне потепління прийде в Україну в кінці березня, до цього ж протягом першого місяця весни будуть спостерігатися температурні гойдалки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки