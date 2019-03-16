Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні

У найближчі дні по всій Україні пройдуть дощі, в деяких регіонах досить сильні.

Так, за даними Укргідрометцентру, в неділю, 17 березня опади очікуються в західних (крім Закарпатської) і східних областях.

На заході вдень потеплішає до 12-15 градусів. У центральних областях від 8 до 11 вище нуля. У східних областях – вдень від 6 до 8 градусів тепла, в південних регіонах - від 9 до 12 градусів.

У понеділок, 18 березня, дощ пройде в Закарпатській, Львівській та Волинській областях. На заході країни вдень в середньому від 11 до 17 градусів, в центрі від 15 до 17, в північних областях від 11 до 15, в східних від 10 до 13, і на півдні від 11 до 17 градусів.

19 березня з заходу знову насувається фронт опадів, дощі принесуть невелике похолодання: у західних областях вдень від 7 до 11 градусів, в центрі від 12 до 15, на півночі і на сході від 11 до 13 градусів, на півдні від 13 до 17 вище нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, остаточне потепління прийде в Україну в кінці березня, до цього ж протягом першого місяця весни будуть спостерігатися температурні гойдалки.

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